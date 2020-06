"Já estamos a trabalhar na estruturação do que lá queremos fazer. Vamos agora começar a pensar inclusive em arquitetos, em entidades que nos possam ajudar a transformar o Teatro Sá da Bandeira numa joia ainda mais única do que aquilo que ela é", detalhou, escusando-se a adiantar datas.

Lembrou que "o teatro está ocupado e [que] há tempo” para ir “gizando um programa e uma estruturação até que as coisas juridicamente se resolvam".

O sonho da Lello, é, contudo, maior do que a "união destes dois monumentos centenários no Porto", explicou a responsável, que espera que o Sá Bandeira possa alavancar em pelo menos "um terço" a procura nacional e internacional pelo Porto como “destino cultural e patrimonial de referência".

"Como somos um pouco loucos, temos um sonho muito grande. (…) Esse sonho passará por criar um conjunto de patrimónios ligados à cultural e que permitam que a cidade do Porto seja visitada e eleita como ponto de visitação pelo lado cultural e patrimonial", disse.

Também o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, congratulou-se com a decisão tomada pelos sócios da Livraria Lello, salientando que este projeto não surgiu da escolha do autarca, mas de um ato livre - a hasta pública.

Moreira, que lembrou a "via sacra" que a autarquia e os antigos proprietários do imóvel tiveram de passar por conta das exigências do Tribunal de Contas (TdC), explicou que a aquisição do Sá Bandeira conseguiu um amplo consenso partidário em véspera de eleições autarquias de 2017, perante o receio de que quem viesse a adquirir o teatro pudesse lá “exercer uma outra atividade qualquer" ou destruí-lo, cumprindo o Plano Diretor Municipal em vigor.

Com a venda em hasta publica, o autarca considera que foi conseguido "um triângulo virtuoso" entre o interesse patrimonial da cidade, o direito ao negócio e ao empreendedorismo.

"Isto demonstra aquilo que nós vimos dizendo há bastante tempo, pelo menos desde a primeira vez em que eu fui eleito, que é que a cultura é muito importante e é um bom negócio", defendeu.

Questionado sobre o que espera para o Teatro Sá Bandeira, o autarca lembrou que aquele teatro foi sempre um teatro de revista, com uma programação "diferente" do Teatro Nacional de S. João ou do Rivoli, mostrando-se convicto que os proprietários vão continuar a promover essa diferença, em articulação com a agenda cultural da cidade.

A escritura pública de aquisição do Teatro Sá Bandeira chegou a estar agendada para 27 de março, dia mundial do Teatro, mas não se realizou devido à pandemia e covid-19.

O edifício, recentemente classificado como Monumento de Interesse Público, foi adquirido em hasta pública em maio de 2019, por 3,5 milhões de euros, estando o novo proprietário obrigado "a destinar exclusivamente o imóvel" ao Teatro Sá da Bandeira, "não podendo afetá-lo a um uso distinto", sob pena de reverter para o município.