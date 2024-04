“A ambição deste governo está noutro lado e de olhos postos no passado e, por isso, o Livre votará a favor das moções de rejeição apresentadas por PCP e BE embora não acompanhando todo os seus pressupostos e por isso apresentaremos uma declaração de voto”, defendeu.

Esta posição foi assumida pela dirigente do Livre no encerramento do debate do Programa do Governo minoritário PSD/CDS, que deixou várias críticas ao documento, desde a descida do IRC para 15% ou as políticas de habitação.

“Continuaremos deste lugar da oposição a preparar o momento em que uma esquerda plural, ecologista e progressista conquiste a confiança do país para governar e para construir sim o Portugal de futuro”, garantiu.