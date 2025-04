“Hoje em dia nem é preciso estar a argumentar muito este ponto, porque toda a gente percebe e vê o que se passou e o Luís Montenegro, nas raras ocasiões em que dá uma entrevista, já deixou escapar que estamos [em período eleitoral] porque ele quis ir para eleições”, disse Rui Tavares, no lançamento da candidatura pelo distrito de Leiria às Legislativas de 18 de maio.

Ao longo da sua intervenção, o porta-voz do Livre destacou que o partido é uma alternativa progressista e de ecologia, capaz de colocar o país no rumo do desenvolvimento.

Entre as propostas referidas por Rui Tavares, relativamente à evasão jovem do país, o Livre defende que uma oferta de emprego deve ser complementada com “várias formas de oportunidade económica, que sirvam aos vários tipos de personalidades, individualidades, competências”.

A cabeça de lista pelo círculo de Leiria, Inês Pires, ao longo da sua intervenção, mencionou que a realidade do mercado de trabalho em Portugal tem levado a que muitos jovens emigrem para países com melhores oportunidades e que garantem uma melhor qualidade de vida e valorizam o seu conhecimento.

“É uma situação complexa e não tem sido um IRS jovem ou garantias de acesso à compra de casa que vão reduzir este fosso. Medidas que beneficiam quem já tem essa possibilidade, esquecendo a grande maioria dos jovens, os 75% que recebem até mil euros por mês”, sublinhou.

A trabalhadora-estudante e técnica de contabilidade referiu ainda que a crise política atual surge num contexto de perda de confiança das pessoas nas instituições democráticas.

“Os portugueses não confiam na política e nos políticos, mas esta confiança pode ser reconstruída com responsabilidade e proximidade, através da escuta e apresentando propostas que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos, sem promessas vazias, sem populismos”, defendeu.

