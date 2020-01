Pedro Mendonça sublinhou que o Livre "é um partido com órgãos próprios, com órgãos democraticamente eleitos", inscrito no Tribunal Constitucional.

Sendo uma situação "inédita na democracia portuguesa, com certeza haverá uma solução", disse.

A retirada de confiança política à deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, foi aprovada com 83% de votos favoráveis - 34 a favor e sete contra - , numa reunião da Assembleia do partido que terminou de madrugada.

"A partir deste momento tudo o que Joacine Katar Moreira disser ou fizer na sua ação política, concordemos ou não, não representa o partido livre, os órgãos e os seus membros", declarou Pedro Mendonça.