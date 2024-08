O corpo do quinto militar da GNR vítima do acidente no rio Douro, em Lamego, foi encontrado pelas 16:10 de hoje durante as buscas subaquáticas na zona onde o helicóptero caiu, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

No local, a Lusa observou muitas movimentações por parte dos operacionais e embarcações que estão dentro do rio Douro, na zona de Samodães, Lamego, na zona onde a aeronave caiu na sexta-feira.

O helicóptero de combate a incêndios florestais transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

As autoridades já tinham resgatado os corpos de quatro militares — Pedro Santos, 45 anos, António Pinto, 36 anos, Fábio Pereira, 34 anos, Daniel Pereira, 35 anos — e continuava desaparecido o último ocupante da aeronave, identificado como Tiago Pereira, 29 anos.

Três militares eram naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu. O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

Nesta operação estiveram envolvidos cerca de 200 operacionais, 15 embarcações na água e 40 viaturas de várias entidades, incluindo bombeiros, Forças Armadas e GNR.

A navegabilidade no rio Douro encontra-se interdita às embarcações de recreio.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), organismo do Estado Português, tem uma equipa no terreno e que está a investigar o acidente.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 – Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.