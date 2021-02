A resolução é especificamente destinada aos países em conflito e em crise, e apela à solidariedade, equidade e a acordos de cessar-fogo para melhor combater a pandemia de covid-19, segundo os diplomatas.

O resultado do voto, que decorre por escrito num prazo de 24 horas devido às limitações de reuniões presenciais do Conselho de Segurança, será conhecido na sexta-feira.

De acordo com as mesmas fontes, as negociações que se prolongaram por uma semana foram retardadas pela Rússia e China, dois países com relações atualmente tensas com o Reino Unido.