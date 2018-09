Francisco Louçã voltou hoje a ser um dos oradores do Fórum Socialismo, a ‘rentrée’ política do BE que hoje termina em Leiria, e perante uma sala cheia apresentou um painel intitulado "A democracia líquida e a estratégia matrioska: será que os russos determinam as eleições por todo o lado?".

"Eu até antecipo que na próxima campanha eleitoral em Portugal nós vamos ver, pela primeira vez, de uma forma muito aberta o que é a política suja", alertou.

Na opinião do fundador e antigo líder do BE, "neste verão já houve alguns episódios disso, algumas capas de jornais, algumas formas de notícias e algumas coisas inconsequentes".

"Mas sobretudo se virem as redes sociais e como se reproduzem algumas ideias e algumas tipologias, percebe-se que há um fascínio particularmente da direita pelo sucesso do Trump", comparou.

Este sucesso, na opinião de Louçã, "empolga porque mostra que é possível vencer a maioria" e "uma minoria impor-se" contra essa mesma maioria, permitindo "alterar as possibilidades eleitorais".