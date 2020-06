A autoridade de saúde vai avaliar durante o fim de semana se a creche reabrirá durante a próxima semana.

A Câmara de Loulé assegurou que foram tomadas todas as medidas que “se entendem como as mais adequadas para proteger as crianças, os educadores e demais pessoal da instituição onde funciona a creche em causa, de acordo com as determinações das autoridades de saúde pública".

Segundo a autarquia, desde o início da pandemia, o concelho de Loulé registou um número acumulado de 103 casos positivos de covid-19, dos quais 16 encontram-se ativos.

Este é a segunda creche no Algarve a encerrar depois de na segunda-feira ter sido detetado um caso positivo de covid-19 num estabelecimento na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro.

A infeção foi detetada numa criança de dois anos, cuja mãe também estava infetada.

Os estabelecimentos de educação pré-escolar reabriram em 01 de junho com novas regras, à semelhança das creches e escolas secundárias, depois de terem sido encerradas em 16 de março devido à pandemia de covid-19.