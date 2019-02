A Lourinhã, distrito de Lisboa, é dos primeiros municípios do país a lançar uma página na internet através da qual, a partir de hoje, os cidadãos podem acompanhar a execução do programa eleitoral prometido pelo PS nas eleições autárquicas de 2017.

A plataforma “pretende ser um espaço de partilha entre a autarquia e os cidadãos, tendo como principal objetivo potenciar a transparência da execução da atividade municipal, nas suas diferentes vertentes”, refere o presidente da câmara, João Duarte Carvalho (PS), no site.

Para o autarca, “não basta apresentar um projeto, é essencial prestar contas sobre a execução do mesmo”.

O 'site' dá a conhecer o programa eleitoral para o atual mandato autárquico 2017-2021, dividido por quatro eixos estratégicos.

No eixo denominado ‘Lourinhã Próxima’ constam medidas de organização interna da autarquia, como a modernização administrativa e o esforço de redução do uso do papel, o rigor das finanças públicas, a criação do Provedor Municipal do Cidadão, a abertura de balcões multiserviços nas freguesias ou a descentralização de competências para as freguesias.

Outro dos eixos é o da inclusão, propondo ações como a criação da Rede Municipal Contra a Violência Doméstica, apoios às famílias no arrendamento de casas, na saúde e na natalidade, fundação do Centro de Artes Pedro e Inês, promoção do ensino profissional no concelho, garantia de médico de família a toda a população e reforço do apoio domiciliário.

As outras duas áreas de intervenção são a sustentabilidade e o empreendedorismo.

Através da plataforma, os cidadãos podem não só consultar as propostas, mas também receber notificações no seu correio eletrónico em relação a cada área de intervenção.

O município lança também hoje a edição de 2019 do Orçamento Participativo, com um valor de 150 mil euros, igual ao de 2018.

Para acompanhamento e votação dos projetos propostos pelos cidadãos, a autarquia lança também uma nova plataforma em https://orcamentoparticipativo.cm-lourinha.pt.