Promovido pelo "Licor Beirão", uma marca tradicional que nasceu neste município de Coimbra, em 1929, o concurso Mistura Beirão premeia o vencedor com uma viagem, em fevereiro de 2020, ao Nightclub & Bar Show de Las Vegas, nos Estados Unidos da América, considerado o maior evento do mundo nesta área.

“Estamos a dar continuidade a um trabalho que já fazemos há décadas em diferentes áreas”, disse à agência Lusa o principal responsável da empresa, José Redondo.

Corroborado por dois funcionários diretamente envolvidos na organização do concurso, Marta Duarte e João Mendes, o empresário afirmou que este segundo concurso Mistura Beirão “registou uma adesão exponencial”, com mais de 500 participantes de todo o país, após ter contado com cerca de 50 na edição de estreia, em 2018.

O concurso passa a realizar-se de dois em dois anos. O júri distingue também o segundo e o terceiro classificado, tendo todos os concorrentes de usar 30% das bebidas espirituosas "Beirão" ou "Beirão D’Honra" nas suas criações.

Ao autor do 'cocktail' com mais votos nas redes sociais será concedido um curso de mixologia pelo formador Luca Ciapponi.

Segundo a empresa, o 'barman' que produzir “o cocktail com maior visibilidade em termos de alcance e impacto” ao nível promoção é premiado com a possibilidade de “acompanhar o Licor Beirão em todos os eventos de bar fora de Portugal”.

O concurso decorre na Quinta do Meiral, onde labora a fábrica do "Beirão", cuja produção está na posse da família Carranca Redondo há quase 80 anos, e que emprega atualmente cerca de 70 pessoas.

O evento começa já na quarta-feira, com a receção dos finalistas e uma visita à destilaria e complexo fabril, conduzida por José Redondo.

Nesse dia, o profissional João Pessoa, “embaixador da marca", ministra uma 'masterclass'.

O programa termina na quarta-feira, às 19:00, com uma festa e a entrega dos prémios aos vencedores, no castelo medieval, em plena Serra da Lousã.

No total, o grupo da família Carranca Redondo conta com cerca de 100 trabalhadores, incluindo a Companhia Espirituosa, representante de diversas bebidas espirituosas em Portugal, e a Liquid Company, distribuidora do "Beirão" em 25 países e que promove também outras bebidas espirituosas e vinhos portugueses no mercado internacional.