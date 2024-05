Segundo a autarquia, o período de candidaturas decorre de 01 a 30 de junho, podendo ser apresentadas por investigadores com doutoramento há menos de 10 anos.

A câmara garante um valor de 10 mil euros para o prémio, mas admite-se o apoio de entidade públicas e privadas que permitam aumentar aquele montante.

Segundo a autarquia, até ao momento, uma empresa associou-se, disponibilizando 10 mil euros, elevando o valor do prémio para os 20 mil euros, nesta primeira edição.

O Prémio Dr. Mário Fonseca homenageia um médico local que ficou conhecido como “médico do povo”, por ter dedicado a sua vida profissional à medicina e ao apoio clínico dos mais desfavorecidos.

Esta primeira edição do prémio tem como embaixador Manuel Sobrinho Simões, investigador e patologista que venceu o Prémio Pessoa 2002 pela sua investigação na área da oncologia, e como presidente do júri a investigadora Flávia Sousa.

Como entidades académicas parceiras e membros do júri encontram-se o Instituto de Biomedicina (iBiMED) - Universidade de Aveiro, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3s) - Universidade do Porto, o Instituto de Medicina Molecular (IMM) - Universidade de Lisboa, o Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPO-Porto), o Instituto Universitário de Ciências da Saúde (CESPU), LYRIS, Advanced Science School e a Ordem dos Médicos.

Em setembro é anunciado o vencedor.

Mário Fonseca, para além de médico, “foi uma figura ímpar na história de Lousada, onde se destacou por ter sido presidente da Assembleia Municipal de Lousada (1989-2012), presidente da Assembleia Geral e da Direção da Associação Desportiva de Lousada, presidente da Assembleia Geral da Associação de Cultura Musical de Lousada, presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, professor no Colégio Eça de Queirós e diretor do jornal Terras do Vale do Sousa, entre outros cargos de relevância na sociedade lousadense, tendo falecido em 2012 vítima de doença oncológica”, refere a autarquia.