"Vamos continuar a acompanhar esta situação com toda a tranquilidade. Cabo Verde é um Estado de direito democrático, funciona no respeito pelas leis, estaremos disponíveis para dar toda as informações às autoridades angolanas que estão a fazer investigação", garantiu o ministro, em conferência de imprensa na cidade da Praia, para falar sobre as decisões do Conselho de Ministros.

Luís Filipe Tavares afirmou aos jornalistas que Cabo Verde é um Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e um amigo de Angola, e assim vai continuar a ser.

"Em relação a este caso, e em todos os outros casos, Cabo Verde deve colaborar sempre. Nós temos um acordo de justiça no âmbito da CPLP. Cabo Verde colaborará sempre com as autoridades dos Estados-membros quando pedirem informações sobre o nosso país. Qualquer que seja o país, faremos isso com toda a tranquilidade", prosseguiu.

O chefe da diplomacia cabo-verdiana disse que Angola ainda não pediu qualquer informação, mas garantiu que o país está sempre disponível a colaborar com a justiça.

"É um Estado de direito democrático, temos de funcionar no quadro das leis e da nossa própria Constituição", acrescentou Luís Filipe Tavares.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, declarou na segunda-feira que o caso das revelações de transações suspeitas e esquemas alegadamente fraudulentos da empresária angolana Isabel dos Santos não interpela o Governo, mas afirmou que vai acompanhando o assunto "de uma forma interessada".