A posição surge numa carta, com data de 20 de janeiro e à qual a Lusa teve hoje acesso, em que o gestor português, considerado o braço direito da empresária angolana Isabel dos Santos, comunica ao conselho fiscal do Banco de Fomento Angola (BFA) a sua renúncia ao mandato.

“Em particular, no último triénio, em que desempenhei as funções a que agora renuncio, o banco obteve resultados sem paralelo”, lê-se na carta, em que Mário Leite da Silva justifica a sua renúncia ao cargo com a exclusão da nova lista de administradores aprovada em dezembro pela operadora de telecomunicações angolana Unitel (que detém 51,9% do capital social do banco e que até 2019 foi liderada por Isabel dos Santos).

Afirma, para explicar o desempenho do BFA, que os resultados gerados neste triénio atingiram os 1.470 milhões de dólares (1.325 milhões de euros) e que só neste período o banco distribuiu dividendos no valor de 139 mil milhões de kwanzas, valor equivalente a 452 milhões de dólares (407,6 milhões de euros).

O português, braço direito da filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, assumiu o cargo de presidente do BFA em janeiro de 2017, após a assinatura do acordo de compra de 2% do BFA pela Unitel, sendo eleito para o triénio 2017-2019.