No final do ano, os bens de Isabel dos Santos em Angola foram arrestados preventivamente pela justiça angolana, no quadro de investigações à ação da empresária à frente da petrolífera Sonangol.

No domingo, um consórcio de jornalistas apresentou uma investigação sobre Isabel dos Santos, acusando-a de desvio de dinheiros públicos no valor de mil milhões de euros, apontando casos concretos de alegadas transferências por parte da petrolífera angolana Sonangol quando a empresária era administradora.

Na quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República angolana anunciou que constituiu Isabel dos Santos como arguida e admitiu que iria pedir um mandado de captura internacional, caso não fosse possível notificá-la.

Hoje, em declarações enviadas à Lusa, Tchizé dos Santos diz que as pressões de que está a ser vítima proveem de figuras que dizem estar associadas ao governo e que seria o executivo “a dar essas orientações”.

Se não for, acrescentou a filha de José Eduardo dos Santos, “avisem [o Presidente da República, João Lourenço] que está a ser usado o nome dele por pessoas oportunistas”.

“Para fazer negócios em Angola não é preciso ser bandido e gatuno, nem todos os que fizeram negócios são ladrões”, disse, por seu turno, Tchizé dos Santos que hoje voltou a avisar os seus sócios: “Querem as minhas participações, as minhas ações que comprem ao valor do mercado, quem sente que prefere que eu não faça parte dos seus negócios faça-me uma proposta de compra”.

A empresária assegurou ainda que não vai “aceitar ameaças nem coação” para se desfazer de um património pelo qual diz ter lutado e em que tem investido.

Lamentou ainda ter sido “corrida” da gestão da TPA2, apesar de ter contratos legais através da empresa West Side e salientou que não uma ação judicial sobre este afastamento “por patriotismo”.

“Fui fazer o meu investimento privado para o qual fui convidada, anuí, investi o meu dinheiro”, disse.

Por isso, hoje, no atual contexto político e de ações judiciais contra a sua irmã e o seu irmão, José Filomeno dos Santos (julgado por suspeitas de ter ordenado uma transferência ilegal do Fundo Soberano de que era administrador), a empresária deu uma recomendação aos seus parceiros: “Se não estão satisfeitos, sejam quais forem os sócios acionistas que estão comigo em projetos e entidades, quem não quiser que eu permaneça vá pedir empréstimo bancário e compre que eu não ofereço nada a ninguém nem vou aceitar ser coagida”.

Tchizé dos Santos disse ainda que vai “lutar até as últimas consequências” contra quem está “a dar essas orientações” de a perseguir.

Em janeiro do ano passado, Tchizé dos Santos anunciou, em entrevista à Agência Lusa, que iria lançar um canal de televisão com distribuição para Angola e Moçambique, a futura Vida TV.

Em 2017, João Lourenço retirou a gestão do canal 2 e do canal internacional da Televisão Pública de Angola (TPA) às empresas de que Tchizé é acionista, juntamente com o irmão, José Paulino dos Santos 'Coreon Dú'.