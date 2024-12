Brian Thompson foi assassinado no passado dia 4, com vários tiros, nas ruas de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Seis dias depois, a polícia prendeu esta terça-feira Luigi Mangione, depois de um funcionário do MacDonalds ter reparado nas semelhanças entre o norte-americano e as imagens divulgadas pelas autoridades de um cidadão considerado suspeito da morte do CEO da United Healthcare.

Após a detenção e o interrogatório, Mangione foi acusado do homicídio do executivo da empresa de seguros, isto após ter sido também encontrada uma arma nos pertences do suspeito.

Luigi Mangione é um total desconhecido para a grande maioria dos norte-americanos. Contudo, a família do suspeito é proprietária de uma das principais redes norte-americanas de centros de reabilitação para idosos, além de ter um vasto leque de investimentos no ramo imobiliário. O jovem de 26 anos, ainda assim, decidiu-se por uma licenciatura em ciência da computação pela Universidade da Pensilvânia, uma das principais instituições dos Estados Unidos.

Até esta detenção, Luigi Mangione era tido pelos mais próximos como uma pessoa simpática e com um ciclo social saudável, tendo a notícia sido recebida como um choque.

Ainda assim, contam também que a atitude de Mangione terá mudado nos últimos tempos, sobretudo após a sua decisão, de há uns meses, de ir viver para Honolulu, no Havai, para uma comunidade surfista.

E foi aqui que Mangione teve uma grave lesão nas costas, após um acidente a praticar surf, tendo mesmo abandonado Honolulu para realizar uma operação às costas.

Não há, para já, nada que ligue esta lesão nas costas à seguradora United Healthcare, mas as autoridades acreditam que esta ligação poderá ter algum fundamento, dado que o suspeito apelidou as companhias de seguros de saúde como "parasitas", tendo sido também encontrado com um manifesto escrito à mão com queixas contra a indústria americana da saúde.