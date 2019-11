Lula da Silva foi interrompido algumas vezes pela multidão que gritava “Lula eu te amo”, formada majoritariamente por pessoas vestidas com a cor vermelha, usada da bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT) e de movimentos sociais ligados à esquerda brasileira.

O ex-presidente também disse que saia da prisão sem ódio e que em seu coração só havia “espaço para o amor porque o amor vai vencer neste país.”

Lula da Silva fez questão de agradecer e apresentar sua nova namorada, a socióloga Rosângela da Silva, beijando-a perante a multidão.

Lula da Silva também agradeceu ao integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do PT e membros de partidos de esquerda, que montaram e administraram um acampamento ao lado da Superintendência da Polícia Federal durante todo o período em que esteve detido no local.

Emocionado, o ex-presidente brasileiro agradeceu inúmeras vezes às pessoas que fizeram parte desta vigília chamada acampamento Lula Livre.

“A vida inteira estive conversando com o povo brasileiro e não pensei que no dia de hoje poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que, durante 580 dias, gritaram aqui bom dia Lula, boa tarde Lula, não importa se estivesse chovendo, não importa que estivesse 40 graus, não importa que estivesse zero graus. Todo o santo dia vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir”, declarou.

“Eu não sei o que falar para vocês. Só sei dizer que serei eternamente grato e fiel a luta de vocês (…) Obrigada pelo grito ‘Lula Livre’ durante os 580 dias de vocês aqui”, concluiu.

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva saiu hoje em liberdade, cerca das 17:40 locais (20:40 em Lisboa), após o Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) ter decidido anular prisões em segunda instância, como era o caso do antigo chefe de Estado, preso desde abril de 2018.

A decisão de libertar Lula da Silva foi tomada hoje pelo juiz Danilo Pereira, da 12.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, que aceitou o pedido da defesa do antigo Presidente do Brasil e autorizou a sua saída da sede da Polícia Federal de Curitiba menos de 24 horas após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir anular prisões em segunda instância.

O ex-Presidente brasileiro foi preso após ter sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), de recursos em segunda instância, num processo sobre a posse de um apartamento de luxo, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS.