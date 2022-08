Arrancou esta terça-feira a campanha para as presidenciais do Brasil, que têm a primeira volta marcada para o próximo mês de outubro. E arrancou 'em brasa', com frases que prometem fazer correr muita tinta nos próximos dias. Frases essas do principal candidato à vitória, de acordo com as últimas sondagens, Lula da Silva. O ex-presidente não teve papas na língua na hora de falar sobre o seu grande rival, Jair Bolsonaro, o homem que ocupa atualmente a liderança do Planalto.

"Ele é um fariseu e está a tentar manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicos que vão à igreja tratar da sua fé, da sua espiritualidade. Eles contam mentiras o tempo inteiro. Mentiras sobre o Lula, sobre a mulher do Lula, sobre vocês, sobre índios", disse Lula da Silva, que criticou também a forma como Jair Bolsonaro lidou com a pandemia de Covid-19 no Brasil.

"Foi um negacionista, não acreditou na ciência, não acreditou na medicina. Acreditou na sua própria mentira. Se tem alguém possuído pelo demónio, é Bolsonaro", salientou Lula da Silva durante uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo.