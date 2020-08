O antigo conselheiro de Trump é suspeito de ter desviado um milhão de dólares para proveito pessoal.

Bannon, com ligações à extrema-direita, tem vínculos com a família Bolsonaro e é tido como um guru do ‘bolsonarismo’.

Steve Bannon é líder do grupo The Movement, que reúne conservadores de todo o mundo. Em janeiro de 2019, logo após Jair Bolsonaro (extrema-direita) tomar posse, o seu filho Eduardo Bolsonaro anunciou nas redes sociais que Bannon o escolheu para liderar o movimento no país.

“Satisfação em ser o líder do The Movement para América Latina ao lado de Steve Bannon”, escreveu na ocasião o deputado Eduardo Bolsnaro, na legenda de uma fotografia em que aparece abraçado ao norte-americano.

Nos meses seguintes, a família Bolsonaro partilhou vários registos de outros encontros com o ex-conselheiro de Trump, de quem o Presidente do Brasil é um confesso admirador.

Em março ao ano passado, Bannon encontrou-se com Jair Bolsonaro num evento na embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos, que foi definido pela Presidência brasileira como um “jantar com formadores de opinião”.