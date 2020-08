“É plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência. O PT pode ter candidato a vice. O PT pode ser candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível”, declarou, em entrevista ao canal ‘online’ TV Democracia, Lula da Silva, que cumpriu dois mandatos como chefe de Estado do Brasil (2003-2011).

A resposta do antigo chefe de Estado foi proferida após ser questionado sobre a situação da vizinha Argentina, na qual a ex-presidente Cristina Kirchner aceitou ser vice de Alberto Fernández, vencendo as eleições no país, no final do ano passado.

Lula aproveitou para afirmar que o PT é “o maior partido de esquerda da América Latina”.

“É preciso ter um candidato que tenha habilidade de tratar os partidos com o respeito que merecem. Não adianta querer discutir com o PT. Não podem querer que o PT abra mão dessa grandeza que o povo lhe deu (nas urnas) a troco de nada. Ou apresenta um candidato maior do que o PT ou não tem hipótese”, avaliou Lula, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

O Brasil terá eleições presidenciais em 2022, com o atual Presidente, Jair Bolsonaro, vinculado à extrema-direita, a admitir uma recandidatura.