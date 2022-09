Faltam nove dias para a primeira volta das eleições presidenciais do Brasil, marcadas para o próximo dia 2 de outubro, e à medida que os dias passam o candidato Lula da Silva distancia-se do principal rival, o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com uma sondagem do Datafolha, o antigo líder brasileiro caminha a passos largos para poder vencer as eleições logo no primeiro tudo (se um dos candidatos não alcançar mais de 50% haverá uma segunda volta).

Nas últimas semanas, Luiz Inácio Lula da Silva subiu dois pontos nas intenções de voto, atingindo agora 47% das preferências do eleitorado brasileiro. O candidato do PT tem assim uma vantagem de 14 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL), que se manteve nos 33%. Empatados em terceiro lugar estão Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que segue com 5%.

O Datafolha refere que a margem de erro desta sondagem "é de dois pontos percentuais para mais ou para menos".