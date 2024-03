“O que corre risco no mundo é a democracia. Corre risco pelo fascismo, corre risco pelo nazismo, corre risco pela extrema-direita raivosa, ignorante, bruta, que ofende as pessoas, que não acredita nas pessoas”, afirmou o chefe de Estado brasileiro, durante um balanço das ações do Governo Federal no estado do Rio Grande do Sul.

“É o Milei na Argentina. Quer fechar Banco Central, passar serrote. É aqui o Bolsonaro”, frisou, acrescentando que “até hoje ele não reconhece a derrota” nas eleições presidenciais de outubro de 2022.

Segundo Lula da Silva, “antes era a esquerda que criticava o sistema”, mas agora é a ultradireita que o faz, impondo novos “desafios” à democracia e aos seus valores.

“Antes na política tínhamos adversários” e não “inimigos”, mas agora “isso acabou no Brasil, nos Estados Unidos, em Espanha e está acabando em Portugal”, declarou, apelando à recuperação do “humanismo” e do “valor das instituições que são os garantes da democracia”.

Para o chefe de Estado brasileiro, este é um momento único que se está a viver no mundo, relembrando as constantes notícias falsas que se espalham nas redes sociais através de radicais da direita.

“A verdade não vale nada e a mentira vale tudo”, afirmou.