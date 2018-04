Lula da Silva recebeu uma intimação judicial para se apresentar para ser detido hoje até às 17:00 horas locais (21:00 em Lisboa), mas, segundo fontes da assessoria, o ex-Presidente permanece dentro do prédio, em São Bernardo do Campo, violando o prazo de detenção decretado pelo juiz Sérgio Moro.

A sua assessoria tinha deixado implícito que Lula iria falar ainda hoje aos apoiantes, num palco já colocado no local, mas o discurso, há poucos minutos [pouco depois das 17 horas em São Paulo, e das 21h em Portugal Continental]da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann - que entrou no palco afirmando que trazia um abraço de Lula a todos - foi entendido como uma mensagem que o ex-presidente não deve falar, apesar de a dirigente declarar que Lula continua no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Nos últimos minutos [atualização cerca das 22 horas de Portugal] Lula surgiu na janela do edifício e acenou aos manifestantes, que gritam "Lula, cadê você? Eu vim aqui te defender", "Lula na veia, Moro na cadeia", "Não tem arrego: o Lula é do povo brasileiro" e "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio da Silva estará a negociar com a Polícia Federal para que o petista se apresente 2ªa feira.