“Vamos ser muito duros contra qualquer pessoa que derrube uma árvore para plantar soja, cereais ou para pastagens”, disse Lula, quando interveio, em Paris, no início do concerto a favor do ambiente, promovido pela Organização Não Governamental Global Citizen, e no qual atuaram gratuitamente os cantores Lenny Kravitz e Billie Eilish, entre outros.

‘Lula’ da Silva disse que a Amazónia é “um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo pertence a humanidade”, e acrescentou, citado pela agência espanhola de notícias, a EFE, que “por isso mesmo há que o fazer o necessário para manter a floresta de pé”.

Lembrando todos os benefícios desta enorme floresta, o chefe de Estado salientou que o Brasil tem 87% de território renovável, o que compara com 27% da média mundial.

“Gostaria que todos vocês viessem ao Brasil em 2025, quando celebrarmos a COP30 no estado do Amazonas e quero também que falem da Amazónia como o pulmão do mundo”, apontou.

Lula, presente em Paris para participar na cimeira para um novo pacto financeiro global, que conjugue ajuda ao desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, criticou também os países do Ocidente, dizendo que “não foi a África ou a América Latina que contaminou o planeta nos últimos 200 anos, mas sim os que fizeram a revolução industrial e por isso têm que pagar essa dívida histórica ao planeta Terra”.