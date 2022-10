Segundo dados divulgados por aquela oranização aos jornalistas, quando estavam apurados os resultados totais de 57 das 58 urnas colocadas para a votação em Lisboa - e com a última urna já parcialmente apurada -, o antigo presidente do Brasil e candidato às eleições presidenciais contava com 12.153 votos e o seu opositor, o atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com 6.068 votos.

Também de acordo com dados do Comité Lula Presidente Portugal, Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições no Porto, com 8.703 votos contra os 4.310 que obteve Jair Bolsonaro, o segundo mais votado, já com o total e resultados apurados.

Em Faro, Lula da Silva venceu também as eleições com 873 votos, seguido de Bolsonaro com 730 votos.

Em 2018, o atual presidente e candidato brasileiro Jair Bolsonaro ganhou por esmagadora maioria, com mais vantagem, proporcionalmente ao conjunto de eleitores que votaram, do que no próprio Brasil.

Lula da Silva e o atual chefe de Estado brasileiro vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorre a 30 de outubro.