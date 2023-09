Lula da Silva iniciou a sua viagem a partir de Brasília, depois de ter participado nas comemorações do Dia da Independência do Brasil, e deverá chegar a Nova Deli na sexta-feira à noite.

No seu discurso na cimeira, que decorrerá entre sábado e domingo, Lula apresentará as orientações que guiarão a presidência brasileira do G20.

O Brasil pretende dar um forte acento social à sua presidência do G20, em particular para abordar questões de inclusão social e de combate à fome, à pobreza e à desigualdade, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável, indicou a Presidência brasileira, em comunicado.

Na mesma nota, lê-se que o Brasil também pretende usar o G20 para promover a reforma das instituições multilaterais, incluindo o alargamento do Conselho de Segurança da ONU, um órgão que o Brasil aspira a integrar como membro permanente há décadas.

A Presidência brasileira afirmou que, nos próximos meses, serão organizadas cerca de 20 reuniões ministeriais e outras 50 reuniões de vice-ministros e altos funcionários do G20 em várias cidades do país sul-americano.

Estas reuniões servirão de preparação para a cimeira do G20 que se realizará no Rio de Janeiro a 18 e 19 de novembro de 2024, altura em que o Brasil passará a presidência do fórum à África do Sul.

Além das reuniões oficiais, o Brasil também pretende criar um canal de diálogo entre os representantes dos governos do G20 e a sociedade civil.

O objetivo é permitir que organizações representativas da sociedade civil tenham a oportunidade de transmitir as suas recomendações aos líderes do fórum, que reúne as maiores economias do mundo.