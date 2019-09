O EyeData Legislativas 2019, disponível no endereço https://legislativas2019-lusa.socialdatalab.pt/ (ou através do site da Lusa ) está dividido em quatro partes: “Caracterização dos Círculos Eleitorais”, “Atualização permanente e extrapolação dos resultados das Legislativas de 2019″, “Relacionamento dos resultados com indicadores socioeconómicos e demográficos” e “Resultados de eleições anteriores e ‘Curiosidades'”.

Em relação aos 22 círculos eleitorais (18 distritos, duas regiões autónomas, Europa e Fora da Europa), são apresentados textos realizados por jornalistas da Lusa que sintetizam dossiês e problemas marcantes em cada um dos círculos, além de uma caracterização com dados estatísticos.

O site permitirá também acompanhar em tempo real o resultado das eleições no dia 06 de outubro, disponibilizando dados sobre número de eleitores, votos brancos e nulos, concelhos, freguesias e consulados apurados, abstenção, bem como resultados por partido aos níveis nacional, distrital e concelhio, com indicação de percentagens de votos e do número de deputados eleitos.

Além de uma comparação com os resultados de 2015, será disponibilizada uma ‘projeção’ dos resultados de 2019 calculada da seguinte forma: à medida que as freguesias forem sendo apuradas, e comparando os resultados dessas freguesias em 2019 com o que elas obtiveram em 2015, existirá uma extrapolação para o resultado final da eleição, assumindo que as freguesias não apuradas apresentam a mesma evolução das apuradas.

Quanto a indicadores e resultados, esta parceria entre a Lusa e a Social Data Lab apresenta dezenas de variáveis (nos temas Ambiente e Sustentabilidade; Demografia; Economia e Trabalho; Educação, Ciência e Tecnologia; Política e Sociedade), e permite relacionar esses indicadores com os resultados eleitorais de determinado partido, também aos níveis nacional, distrital ou concelhio.