A iniciativa resulta de uma parceria entre o Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), representação portuguesa na UNESCO, ONUNews e da RTP.

“Pela primeira vez, vamos comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e tínhamos planeado um evento com grande visibilidade, mas as circunstâncias ditaram que tivéssemos de adaptar o que estávamos a pensar para um formato virtual”, disse à agência Lusa o presidente do instituto Camões, Luís Faro Ramos.

O evento incluirá uma parte “mais institucional”, na qual serão reunidos testemunhos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro português, António Costa, do chefe de estado de Cabo Verde e presidente em exercício da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, do secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, e do embaixador Sampaio da Nóvoa, representante de Portugal na UNESCO.

A estes, juntaram-se cerca de duas dezenas de outras personalidades lusófonas incluindo escritores, músicos, cineastas ou cientistas.