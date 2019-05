Fernando Chui Sai On falava no jantar em honra do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito da deslocação ao território, etapa final da visita de Estado à China.

"Macau é um importante interveniente na iniciativa 'Uma Faixa, Uma Rota' e, por isso, o Governo da Região Administrativa Especial está preparado para envidar os maiores esforços no exercício pleno do seu papel de plataforma sino-lusófona e ainda no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau)", declarou o chefe do Executivo, de acordo com um comunicado oficial.

A iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota", lançada em 2013, inclui uma malha ferroviária e autoestradas a ligar a região oeste do país à Europa e ao oceano Índico, cruzando a Rússia e a Ásia Central, e uma rede de portos em África e no Mediterrâneo, que reforçarão as ligações marítimas das prósperas cidades do litoral chinês.

Pelo caminho, estão a ser erguidos aeroportos, centrais elétricas e zonas de comércio livre, visando dinamizar o comércio e indústria em regiões pouco integradas na economia global.

Chui Sai On indicou que Macau pretende também promover "o desenvolvimento e a cooperação em áreas como a economia, a ciência, tecnologia e inovação", acrescentou.

Sobre a Comissão Mista Macau-Portugal, estabelecida no âmbito da criação de mecanismos de cooperação bilateral, Chui Sai On afirmou que foram realizadas cinco reuniões, desde a primeira, em 2011. Nestes encontros "foram discutidos e acordados muitos assuntos importantes", de reforço do trabalho conjunto e, ao mesmo tempo, de demonstração das "relações próximas e amistosas" existentes entre os dois governos.