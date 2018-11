Chui Sai On garantiu que o Governo está atento às previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) que estima um abrandamento do crescimento da economia mundial caso persista a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, garantindo que o território está a adotar “uma estratégia de investimento defensivo”.

O governante lembrou que a maioria dos visitantes é oriunda do interior da China, destacando, por isso, a importância da entrada em funcionamento da maior travessia marítima do mundo que liga Macau à província chinesa de Guagdong (através de Zhuhai) e a Hong Kong para reforçar o fluxo turístico, sobretudo para o turismo do jogo.

“O Governo tem um plano para garantir a competitividade do jogo e do turismo”, assegurou durante uma sessão plenária na Assembleia Legislativa que serviu para responder às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2019 que foram apresentadas na quinta-feira pelo executivo.

Chui Sai On afirmou ainda que está a ser realizada uma aposta na diversificação na oferta turística, em especial na área de convenções e exposições, algo que pode ser potenciado com a mega ponte inaugurada no início de novembro.