Roberto Leal morreu no domingo, no Brasil, país para onde emigrou com a família natural de Vale da Porca, uma aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros decidiu promover uma homenagem por altura do aniversário de nascimento do cantor, que se assinala a 27 de novembro, na qual pretende juntar amigos e familiares de Roberto Leal e que será aberta aos fãs.

“Vamos organizar um grande evento que perpetue a memória de um artista querido por todos os portugueses e brasileiros e que honre o trabalho e a carreira do Roberto Leal, filho da nossa terra”, indicou o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues.

O autarca remeteu para breve “todos os detalhes deste evento”, indicando apenas que o município está a “delinear os moldes em que esta homenagem se irá realizar”.

“Queremos trazer a Macedo de Cavaleiros alguns dos seus amigos mais próximos, assim como familiares, para recordarem e evocarem Roberto Leal, que teve uma vida e carreira importantíssimas, principalmente junto das comunidades portuguesas”, acrescentou.