Na conversa telefónica com o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, Macron enfatizou a responsabilidade do Irão em utilizar a sua influência para estabilizar a situação na região e controlar os grupos que recebem apoio do país.

Segundo a AFP, o pedido de Emmanuel Macron reflete as crescentes tensões e a necessidade urgente de evitar uma escalada do conflito.