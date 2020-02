“Não se podem aplicar as leis da Turquia no solo francês”, insistiu Macron, que se prontificou a trabalhar com as autoridades turcas.

O Presidente francês expressou o seu desejo de “lutar contra as influências estrangeiras”, “favorecer a organização do culto muçulmano” e “lutar contra toda a manifestação de ‘separatismo’ islamita”.

O chefe de Estado denunciou ainda que, “em nome de uma confissão”, muitos dos habitantes desses bairros renunciem aos valores da França, a qual, porém, considerou, não cumpre nestas zonas as funções que um Estado deve cumprir.

“O ‘separatismo’ alimenta-se da ausência, em alguns lugares, de uma oferta alternativa, no plano social, desportivo, pré-escolar, cultural ou sanitário. Temos de acompanhar com mais força as associações e os municípios”, adiantou.