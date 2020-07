Em termos cumulativos, foram “contabilizadas neste arquipélago 1.562 notificações de casos suspeitos”, dos quais 1.457 não se confirmaram.

Sobre os 10 casos ativos existentes, menciona que sete são importados e foram identificados no rastreio realizado na chegada, no Aeroporto da Madeira e três são de transmissão local.

Também aponta que oito pessoas estão em isolamento numa unidade hoteleira e outros dois em domicílio próprios.

O IASAUDE aponta que estão a ser neste momento acompanhadas 11.934 pessoas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, das quais 4.913 em vigilância ativa.

Quanto a outros testes de despiste da dovid-19, indica que foram processadas um total de 38.884 amostras até ao final do dia de sexta-feira neste arquipélago.

“No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 12.295 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local até às 16:00 do dia de hoje.