“Hoje há nove novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 540 casos confirmados de covid-19 no território regional”, anuncia o Instituto de Administração de Saúde desta região autónoma (IASAÚDE).

No boletim epidemiológico diário, esta autoridade adianta que, dos novos casos, sete são importados (quatro provenientes da Polónia, um do Reino Unido, um da Venezuela e um da região Centro de Portugal), sendo os outros dois de transmissão local.

Relativamente a estes dois casos que foram confirmados hoje, complementa que “estão associados a contactos próximos de outros positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde”.

“São 196 os casos ativos, dos quais 144 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 52 são de transmissão local”, indica o instituto.

No mesmo documento, aponta que, dos casos ativos, “125 são não-residentes e 71 são residentes” no arquipélago.

O IASAÚDE assegura que os casos ativos estão a cumprir quarentena, estando 77 pessoas em isolamento num hotel, 117 em alojamento próprio e duas pessoas “mantêm-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19″ no Hospital do Funchal.

No mesmo boletim menciona que existem “52 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde”, cinco das quais detetadas na operação de rastreio do aeroporto da Madeira.

As outras 47 dizem respeito a “contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24″, decorrendo as investigações epidemiológicas.

A autoridade regional sublinha que, atualmente, “432 contactos de casos positivos estão em vigilância pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região”.

Também existem 12.489 viajantes que “estão a ser acompanhadas com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe'”.

Sobre a operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, informa que há um total cumulativo de 104.353 colheitas feitas para teste, realizadas até às 17:30 de hoje.

Quanto ao laboratório do Sistema Regional de Saúde (SESARAM), processou 160.962 amostras até ao presente.

“Até hoje [09 de novembro], foram contabilizadas na Madeira 2.000 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, enfatiza.

O IASAÚDE reporta igualmente que a região atingiu os 342 doentes curados, 10 dos quais identificados hoje.

Neste momento, a Madeira registou dois óbitos associados à covid-19, uma mulher de 94 anos e um homem de 97.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.959 pessoas dos 183.420 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.