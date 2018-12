A Madeira foi eleita, pela quarta vez, o "Melhor Destino Insular do Mundo", nos World Travel Awards (WTA), revelou no sábado a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

A distinção foi anunciada na cerimónia da 25.ª edição dos World Travel Awards, realizada no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, no sábado à noite.

Estes prémios são atribuídos, anualmente, para galardoar, pela excelência, as marcas e os locais que se destacam nas diversas regiões do globo ao nível da indústria do turismo.

Este prémio mundial foi assim conquistado pela quarta vez consecutiva (2015, 2016, 2017 e 2018), num ano em que a Madeira foi também reconhecida, no passado mês de junho, como o melhor destino insular da Europa.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem o trabalho desenvolvido na área da indústria turística a nível global, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, sendo a seleção dos nomeados realizada anualmente à escala mundial pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo oriundos de 160 países.