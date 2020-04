"As medidas e as resoluções foram tomadas para todos os madeirenses", disse Pedro Calado, no final da terceira reunião semanal com as autarquias do arquipélago, que decorre no âmbito da luta contra a covid-19.

No dia 22 de março, o governo regional, de coligação PSD/CDS-PP, decretou a isenção do pagamento do consumo de eletricidade entre os dias 16 e 31 de março, abrangendo 130.000 clientes da Empresa de Eletricidade da Madeira, com um impacto de 5 milhões de euros no Orçamento da região.

Ao nível do consumo de água - que é fornecida pelas câmaras municipais e pela empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) - o executivo determinou a redução de 50% da fatura nos meses de março e abril, o que traduz um impacto orçamental de 1,1 milhões de euros.

"Nenhum concelho, nenhum munícipe será discriminado", afirmou Pedro Calado, após a reunião que decorreu por videoconferência, na qual participaram nove dos onze concelhos que constituem a região autónoma - Câmara de Lobos, Funchal, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente, Santana e Porto Santo.

Santa Cruz e Machico não estiveram presentes.