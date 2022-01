A linha SRS24, equivalente à SNS24 no continente, não está a funcionar na Madeira devido a uma "anomalia técnica".

O governo regional garante que a situação “já está a ser alvo de uma intervenção” pela empresa de telecomunicações responsável pela prestação de serviços.

Espera-se que, "até ao final do dia", a situação esteja resolvida.

Até voltar a estar operacional, o governo madeirense pede que o contacto com a linha SRS24 seja feito online através do endereço de e-mail saudepublica.drs@madeira.gov.pt, que é, neste momento, o “meio preferencial para assuntos relacionados com casos positivos e/ou exposição a casos positivos”.

"Está a ser ultimada uma ferramenta eletrónica, através da qual será possível solicitar declarações e atestados de recuperados de forma célere. Assim que este processo esteja concluído será disponibilizado o meio para aceder à aplicação, o mais breve possível".

Na mesma nota, o SESARAM acrescenta que "perante um teste positivo à Covid-19, mantenha a calma, fique em isolamento no período recomendado. Se estiver sem sintomas, ao fim do 5º dia em isolamento, o cidadão retoma a sua atividade, cumprindo as regras de proteção individual em vigor. O uso de máscara é obrigatório em qualquer situação".

"Mais informamos que caso receba algum resultado de teste positivo, realizado por um profissional de saúde, não necessita de estabelecer qualquer tipo de contacto uma vez que essa comunicação é automaticamente partilhada com as autoridades de saúde", ultima.