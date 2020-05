“Estamos em condições de ter estas aberturas [a retoma da atividade comercial a partir de segunda-feira]”, afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência de imprensa, no Funchal.

E reforçou: “O Serviço Regional de Saúde tem capacidade de resposta e tem um controlo sobre esta situação”.

O governante alertou, no entanto, a população para não mudar de comportamento, pelo menos, durante um ano, ao nível da proteção pessoal, distanciamento físico e regras de higienização.

“Temos de continuar a ser responsáveis”, sublinhou.

Dos 38 casos de infeção ativa no arquipélago, apenas um doente está hospitalizado na unidade de covid-19, no Hospital Central do Funchal, e os restantes, com sintomas ligeiros, permanecem em isolamento no domicílio e numa unidade hoteleira requisitada pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP.

As autoridades regionais já analisaram 1.397 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, detetando 86 positivos (o primeiro foi no dia 16 de março), dos quais 48 já recuperaram, o que corresponde a 56% do total.