Do parlamento madeirense continuam a fazer parte o PSD (que hoje elegeu 23 deputados), o JPP - Juntos Pelo Povo (elegeu 11), o PS (oito), o Chega (três), o CDS-PP (um) e a Iniciativa Liberal (um), segundo os dados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O PAN conseguiu hoje 2.322 votos, correspondendo a 1,62% da votação, e foi a oitava força mais votada. Nas eleições regionais realizadas em 26 de maio de 2024, o PAN tinha obtido 2.531 votos (1,90%).

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por um deputado a maioria absoluta, de acordo com os dados oficiais provisórios, com todas as freguesias apuradas.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os sociais-democratas obtiveram 43,43% dos votos e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O CDS-PP, que já governou com o PSD e que nesta legislatura tinha um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas, tem um deputado, com 3,00% dos votos.

A maioria absoluta requer 24 assentos. Em 2019 e 2023 os sociais-democratas precisaram fazer acordos parlamentares (primeiro com o CDS-PP e depois com o PAN) para atingir este número.

A taxa de abstenção nas regionais da Madeira de hoje foi de 44,02%, inferior à de 46,60% registada nas eleições anteriores, segundo os resultados provisórios.

CDU e BE pela quarta vez de fora

A Coligação Democrática Unitária (CDU – PCP/Verdes) e o Bloco de Esquerda (BE) falharam hoje a eleição de deputados nas eleições regionais antecipadas da Madeira, ficando novamente de fora da Assembleia Legislativa, segundo os resultados provisórios.

Esta é a quarta vez e a segunda consecutiva que tanto a CDU como o BE falham a presença no parlamento da Madeira.

A CDU concorre nas eleições legislativas regionais desde 1976 e não conseguiu eleger deputados nesse ano, em 1988, 2024 e agora.

A CDU concorre nas eleições legislativas regionais desde 1976 e não conseguiu eleger deputados nesse ano, em 1988, 2024 e agora.

O PCP-PEV ficou-se hoje pelo sétimo lugar com 2.543 votos (1,78%), embora tenha subido a votação face aos 2.217 votos (1,67%) do ano passado.

Nas eleições de setembro de 2023, a CDU tinha eleito um deputado.

Por seu lado, o BE, que concorre desde 2004, ficou sem representante no parlamento madeirense em 2011, 2019, 2024 e este ano.

O Bloco de Esquerda teve hoje 1.586 votos (1,11%), abaixo dos 1.912 (1,44%) do sufrágio anterior.

O JPP, que passou hoje para segunda força política na Madeira, elegeu 11 deputados, mais dois, com 30.094 votos (21,05%), enquanto o PS obteve oito deputados (menos três), com 15,64% (22.355 votos).

O JPP, que passou hoje para segunda força política na Madeira, elegeu 11 deputados, mais dois, com 30.094 votos (21,05%), enquanto o PS obteve oito deputados (menos três), com 15,64% (22.355 votos).

O Chega, que no ano passado elegeu quatro deputados, mas viu uma eleita desvincular-se do partido, obteve três mandatos, com 7.821 votos (5,47%).

A Iniciativa Liberal (IL) conseguiu manter um deputado, com 3.097 votos (2,17 %).

Em relação à atual composição, a assembleia passou de sete para seis forças políticas, uma vez que o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) não conseguiu reeleger a sua deputada única, com 2.322 votos (1,62%).

Mais de 255 mil eleitores foram hoje chamados a votar nas legislativas regionais antecipadas da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 14 candidaturas na corrida.

Estas foram as terceiras legislativas realizadas na Madeira em cerca de um ano e meio, tendo concorrido um círculo único as seguintes candidaturas CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As anteriores regionais realizaram-se em 26 de maio de 2024, tendo o PSD conseguido eleger 19 deputados, o PS 11, o JPP nove, o Chega quatro (mas, uma deputada tornou-se, entretanto, independente) e o CDS-PP dois. PAN e IL garantiram um assento cada.

