Primeiros resultados

De acordo com a projeção do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, divulgada pelas 19h00 locais (a mesma hora em Lisboa), o PPD/PSD poderá ter uma votação entre 41 e 46% dos votos, elegendo entre 21 a 24 deputados.

A maioria absoluta situa-se nos 24 eleitos na Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47 assentos.

O JPP – Juntos Pelo Povo deverá ter entre 18% e 22% dos votos, obtendo de nove a 12 assentos.

Já o PS poderá eleger entre sete e 10 deputados, com uma votação entre 14% e 18%.

Segundo a projeção, o Chega poderá alcançar entre dois e quatro lugares no parlamento regional, correspondendo a uma votação de 4% a 7%.

A projeção dá entre zero e dois lugares para o CDS-PP e Iniciativa Liberal, respetivamente, atribuindo aos dois partidos uma votação entre 1% e 4%.

O PAN poderá alcançar entre zero e um mandatos, com uma votação de 1% a 3%.

CDU e Bloco de Esquerda poderão voltar ao parlamento, com a projeção a atribuir-lhes entre zero e um mandatos, respetivamente, com a coligação PCP/Verdes a ter uma votação entre 1% e 3%, ligeiramente superior que os 1% a 2% dos votos que os bloquistas deverão obter.

Urnas fechadas

As mesas de voto das eleições legislativas antecipadas regionais madeirenses encerraram às 19h00 de hoje nas duas ilhas do arquipélago, Madeira e Porto Santo.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o número de inscritos “habilitados para votar” desde as 08:00 nas 54 freguesias da região era de 255.380, dos quais 249.840 na ilha da Madeira e 5.540 na ilha do Porto Santo.

Em comparação com as anteriores regionais, em maio de 2024 (também antecipadas), com base no mapa oficial de resultados, puderam votar mais 858 cidadãos.

Até às 16h00, a afluência às urnas foi de 42,48%, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o que representa um aumento face ao sufrágio anterior, que decorreu no ano passado: até à mesma hora, a participação era então de 40,52%.

Nas eleições do ano passado, também antecipadas, a abstenção foi de 46,60%. O valor recorde da abstenção desde 1976, ano das primeiras eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, registou-se em 2015, quando não foram votar 50,42% dos 256.755 eleitores inscritos.

As legislativas

Às legislativas de hoje da Madeira, concorrem 14 candidaturas que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As eleições antecipadas ocorrem na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) – e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.