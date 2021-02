O doente estava internado na unidade dos cuidados intensivos do Hospital D. Nélio Mendonça desde dia 30 de janeiro, segundo o Diário de Notícias Madeira.

Este é dos três óbitos registados pela Direção Regional de Saúde no dia de hoje de doentes com covid-19, sendo que os três tinham comorbilidades associadas.

“Um dos utentes falecidos hoje é um dos três doentes provenientes do território continental, com diagnóstico de covid-19 internado na Unidade de Cuidados Intensivos”, refere nota na Secretaria da Saúde.

No comunicado é ainda referido que “a situação já é do conhecimento da família”.

Os outros dois doentes - um homem de 76 anos e uma mulher com 84 anos - eram residentes na Região Autónoma da Madeira e estavam internados na Unidade Polivalente Covid-19.

Segundo dá conta a publicação, as autoridades de saúde regionais informaram ainda que um dos outros doentes transferidos saiu hoje da Unidade de Cuidados intensivos (UCI), encontrando-se agora a Unidade Polivalente Covid-19.

O terceiro doente transferido mantém-se na UCI.

No hospital Dr.Nélio Mendonça estão internadas outras 61 pessoas, 55 das quais em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

A DRS menciona também que estão notificadas na região 1.757 situações ativas, sendo 65 casos importados e 1.692 de transmissão local.

Trinta e oito pessoas estão a cumprir isolamento numa unidade hoteleira e os restantes em alojamento próprio.

Relativamente aos 88 novos casos, a autoridade regional de saúde adianta que são todos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos positivos.

Desde o início da pandemia, a Madeira contabiliza 5.974 doentes confirmados.

A autoridade regional de saúde revela igualmente que existem outras 239 situações que estão a ser avaliadas “relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde”, estando em curso as investigações epidemiológicas.

A DRS destaca também que “hoje há mais 138 casos recuperados a reportar”, ascendendo a 4.160 os doentes curados da covid-19 no arquipélago.

Na operação de vigilância ativa de contactos positivos estão a ser acompanhadas 1.750 pessoas nos vários concelhos da Madeira e do Porto Santo.

Ainda segundo a DRS, na operação de rastreio nos portos e aeroportos já foram efetuadas 158.326 colheitas e o laboratório de patologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira processou 286.292 amostras.

[Notícia atualizada com agência às 22:02]