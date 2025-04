Este é o segundo ano consecutivo que o Duque de Iorque se junta a Carlos III na Capela de São Jorge, sendo que entra na capela rapidamente após a chegada do irmão mais velho.

Outros membros da família real, incluindo a princesa Ana, o duque e a duquesa de Edimburgo, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e a ex-esposa de André, Sarah Ferguson, também se reuniram do lado de fora da igreja.

William e Kate não compareceram à cerimónia anual, optando por passar tempo com seus filhos, George, Charlotte e Louis, em Norfolk antes de voltarem para a escola.

Como é normal, grandes multidões desejaram uma Feliz Páscoa ao Rei e à Rainha quando estes saíram da capela, com duas crianças a oferecer a Camilla um ramo de flores.

André foi visto a olhar para um membro da multidão, que lhe desejou uma "Feliz Páscoa" antes do duque ir embora com Sarah Ferguson.

O duque não era fotografado num evento formal da família real desde a Páscoa passada, isto depois de perder o tradicional encontro de Natal da família real em Sandringham no contexto de mais uma polémica em torno das suas ligações a um suposto espião chinês.

Recorde-se que príncipe André, de 64 anos, renunciou a suas funções reais em 2019 devido aos laços que manteve com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio na prisão no mesmo ano, e às acusações de agressão sexual.

O irmão do rei Carlos III, que sempre negou as acusações, chegou a um acordo amigável em fevereiro de 2022 com Virginia Giuffre, de 40 anos, que o acusava de a ter agredido sexualmente em 2001, quando esta tinha 17 anos e fazia parte da rede de tráfico de menores chefiada por Epstein.

O sermão de Páscoa é tradicionalmente liderado pelo Arcebispo de Canterbury, mas hoje foi dado pelo Arcebispo de Iorque, Stephen Cottrell, da Catedral de Iorque.