"Se existir, por razões de mercado da parte de alguns empresários a constatação de que devem continuar, face ao encolhimento do mercado, em ‘lay-off’, podem continuar", disse Albuquerque, em videoconferência de imprensa, no Funchal, após uma reunião do Conselho do Governo Regional.

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, anunciou hoje a reabertura de diversos espaços e setores, como igrejas, jardins, ginásios e praias, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, com apenas 90 casos de infeção registados e já com 51 doentes curados.

Ao nível da restauração, Miguel Albuquerque explicou que decorrem já contactos com os empresários, no sentido de assegurar a prestação de serviços em condições de segurança para funcionários e clientes, garantindo, acima de tudo, o distanciamento social.

"Esta reabertura não é uma imposição do governo", declarou, reforçando: "É a possibilidade de os empresários, em função do que consideram ser os seus interesses face à situação, determinarem aquilo que devem fazer no seu negócio."

O chefe do executivo sublinhou, no entanto, que podem continuar em ‘lay-off’, se não tiverem condições para reabrir os estabelecimentos, ou recorrer ao ‘lay-off' parcial.