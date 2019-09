Os candidatos do Reagir, Incluir e Reciclar fizeram-se acompanhar por Vitorino Silva, também conhecido por Tino de Rans, que participa a partir de hoje na campanha, baseada no porta a porta e no contacto direto com a população.

O líder nacional afirmou, desde logo, que o RIR vai eleger um deputado no domingo e foi com esta convicção que a candidatura abordou as pessoas, num percurso entre o Largo da Fonte, no centro da freguesia, e o ponto de partida dos carros de cesto, uma das principais atrações turísticas da ilha, passando também pela igreja matriz de Nossa Senhora do Monte, a padroeira do arquipélago.

"O voto útil é votar RIR. Não tínheis medo. Como diz o Tiririca, pior não fica" - este foi um dos 'slogans' da candidatura, durante o percurso no Monte, servindo-se de um microfone e uma coluna de som portáteis.

E também se ouvia: "RIR é política a sério, o povo a deputado".

"O partido RIR está novamente no terreno, hoje com o presidente do partido a nível nacional, Tino de Rans, e o nosso apelo vai, neste penúltimo dia de campanha, para todos aqueles que são abstencionistas e o apelo que faço é não fiquem em casa", disse o cabeça de lista.

Roberto Vieira vincou que o RIR é "pelo povo" e assegurou que fará "tudo por tudo" para representá-lo "bem e melhor" no parlamento regional, sendo este o primeiro ato eleitoral a que o partido concorre.

A candidato lamentou, por outro lado, o facto de o partido ter sido "excluído" das sondagens e de ter participado em debates apenas com as forças políticas sem representação parlamentar, mostrando-se, contudo, confiante na eleição de deputados.

"É o povo, é o povo em geral, aquele que é de classe média e pequena que nos vai dar o voto e nos vai fazer eleger mais do que um deputado, possivelmente, na Região Autónoma da Madeira", declarou.

As eleições regionais legislativas da Madeira, onde os sociais-democratas governam com maioria absoluta desde 1976, decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional: PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR.