De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, foram registadas 13 ocorrências até às 18:00, que acionaram as duas corporações de bombeiros do município – os Sapadores e os Voluntários Madeirenses -, nomeadamente ao nível da limpeza e sinalização de vias devido à queda de pedras e inundações.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, toda a ilha está sem luz desde as 20h40 deste sábado. Segundo uma publicação do Governo Regional da Madeira na rede social Facebook, uma descarga elétrica sobre a linha de transporte entre a Calheta e o Funchal estará na origem que levou à falha do sistema da Central Térmica da Vitória. A Empresa Eletricidade da Madeira (EEM) está a tentar reparar os danos e a tentar arrancar o novamente com sistema.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso vermelho, devido a chuva e trovoada, a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira, até às 12:00 de domingo, mantendo o norte em laranja.

A previsão do IPMA aponta para aguaceiros fortes e queda granizo, acompanhados de trovoada, situação que se mantém desde a madrugada de hoje e já motivou o realojamento de duas famílias, num total de sete pessoas, no concelho do Funchal.

“Duas famílias, no total de sete pessoas, foram realojadas devido à falta de condições de habitabilidade de duas casas inundadas”, refere a autarquia em comunicado.

A rotura de uma conduta motivou também o encerramento de uma estrada no Funchal e o corte no fornecimento de água potável numa área da freguesia de São Gonçalo, uma das dez que compõem o concelho.

Por outro lado, o mau tempo provocou cortes de energia elétrica em diversos pontos da cidade.

Duas estradas nas zonas montanhosas foram encerradas por precaução, pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, devido à queda de neve.

No Funchal, ocorreu queda de granizo em áreas residenciais perto do centro.

As más condições atmosféricas afetaram também a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo dois voos oriundos do Porto divergido para o Porto Santo.

Inicialmente, o IPMA colocou o arquipélago sob avisos laranja (Madeira) e amarelo (Porto Santo) para chuva e trovoada, mas atualizou-os para vermelho na costa sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, entre as 19:23 de hoje e as 12:00 de domingo.

O Serviço Regional de Proteção Civil alertou, por seu lado, a população para “evitar ao máximo” a circulação na via pública, recomendado que esteja atenta à formação de lençóis de água e à ocorrência de inundações.