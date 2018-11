"O atual sistema de rega do campo é antigo e consome demasiada água, mas, para não prejudicar os agricultores, o governo tem vindo a dar prioridade ao regadio agrícola em detrimento da rega do campo de golfe", disse a governante.

Em causa está o facto de o executivo da Madeira ir pagar 1,6 milhões de euros por não ter cumprido com a obrigação contratual de assegurar "o caudal de água necessário" para o normal funcionamento do campo de golfe do Santo da Serra, numa resolução publicada no Jornal Oficial na terça-feira.

Perante esta incapacidade no cumprimento das obrigações contratuais, o executivo regional "viu-se na contingência de encomendar um projeto de rega adaptado às possibilidades de fornecimento de água, que obriga à assunção de novos encargos e à necessidade de encerrar o campo por fases, implicando uma perda de receita", lê-se no suplemento.

Contudo, o clube imputou ao Governo Regional "uma pretensão ressarcitória diretamente imputável ao incumprimento da obrigação contratual de disponibilização de água".