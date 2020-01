O concerto de Madonna agendado para este domingo, 19 de janeiro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi cancelado, informou hoje a produtora Everything is New que lamenta a "deceção dos fãs".

"Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite. O concerto da Madame X, agendado para hoje, dia 19 de janeiro no Coliseu de Lisboa foi cancelado", pode ler-se na nota.

A produtora informa que o reembolso dos bilhetes para o concerto cancelado poderá ser solicitado a partir do dia 21 de janeiro às 13h00 nos pontos de venda. Já quem comprou os bilhetes online, será contactado com indicações para o reembolso via e-mail. Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.

O concerto desta noite, parte da digressão europeia "Madame X", seria o quinto de um total de oito concertos que a Rainha da Pop vai dar no Coliseu de Lisboa, a cidade que a inspirou para o mais recente álbum.