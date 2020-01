O concerto de Madonna agendado para este domingo, 19 de janeiro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi cancelado, informou hoje a produtora Everything is New que lamenta a "deceção dos fãs".

"Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite. O concerto da Madame X, agendado para hoje, dia 19 de janeiro no Coliseu de Lisboa foi cancelado", pode ler-se na nota.

A produtora informa ainda que o reembolso dos bilhetes para o concerto cancelado poderá ser solicitado a partir do dia 21 de janeiro às 13h00 nos pontos de venda.

Quem comprou os bilhetes online (bol.pt, coliseu.pt e everythingisnew.pt) será contactado com indicações para o reembolso via e-mail.

Alguns fãs e portadores de bilhete já começaram a receber essa informação. "Dado ter efetuado o pagamento através de Cartão de Crédito, Paypal e MBWay o valor será diretamente devolvido no seu cartão, conforme Nota de Crédito que será para o seu email a partir de dia 21/01/2020", informa a Bilheteira Online (BOL) a quem comprou na plataforma online, de acordo com um e-mail que o SAPO24 teve acesso.

Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.