Ao lado de um vídeo em que aparece a brindar com o cantor Dino Santiago com um copo de Porto branco, nu dos seus concertos em Lisboa, a Rainha da Pop agradeceu aos fãs portugueses pelo carinho que tem recebido antes de pedir desculpa pelo concerto cancelado esta noite, sublinhando "tenho de saber ouvir o meu corpo e descansar".

A mensagem mereceu ainda uma referência ao copo de vinho do Porto branco com que brindou no vídeo com Dino, afirmando que aquele copo a acompanhou pelo resto daquele concerto, e um desejo de dedos cruzados para que o próximo concerto, na terça-feira, possa acontecer como planeado.

Esta tarde a Everything is New anunciou o cancelamento do quinto de uma série oito concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios em Lisboa, parte da digressão europeia "Madame X".

A produtora informou ainda que o reembolso dos bilhetes para o concerto cancelado poderá ser solicitado a partir do dia 21 de janeiro às 13h00 nos pontos de venda. Já quem comprou os bilhetes online, será contactado com indicações para o reembolso via e-mail. Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.

A digressão "Madame X" chegou à Europa no passado dia 12, com 37 concertos em Lisboa, Londres e Paris agendados até ao final de março, depois de ter passado por palcos nos Estados Unidos, onde houve problemas de produção no arranque e cancelamentos no final por lesão da cantora.

Além do jovem guitarrista português Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues - fadista de quem a artista norte-americana é admiradora -, a digressão conta ainda com a trompetista portuguesa Jessica Pina, os percussionistas Carlos Mil-Homens e Miroca Paris e o grupo feminino cabo-verdiano Batukadeiras.

Tanto o novo álbum como esta digressão são assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos últimos anos, onde contactou com a cultura lusófona e latina.