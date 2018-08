Num vídeo da fadista a cantar partilhado no Instagram oficial da cantora, Madonna escreveu: “Tão sortuda por ter conhecido e ouvido e cantado com esta espantosa Lenda do Fado! Que descanse com os anjos”.

Em dezembro, a autora de “Like a Virgin”, agora residente em Lisboa, já tinha partilhado um vídeo em que cantava “Can’t help falling in love”, de Elvis Presley, com Celeste Rodrigues.

O velório da fadista Celeste Rodrigues, que morreu na quarta-feira aos 95 anos, realiza-se hoje, a partir das 19:00, no Pátio da Galé, na Praça do Comércio, em Lisboa, disse à agência Lusa o neto, Diogo Varela Silva.

O funeral da fadista realiza-se na sexta-feira, a partir das 14:30, em direção ao cemitério dos Prazeres, onde será sepultada no panteão dos artistas, segundo a mesma fonte.

Entre as reações à sua morte, o músico Jorge Fernando afirmou que Celeste Rodrigues é uma dessas pessoas que deviam ser eternas, e mostrou-se convicto de que a fadista “continuará a viver na cabeça e no coração das pessoas”.

Camané recordou a “vivacidade incrível e contagiante” que a fadista mantinha aos 95 anos.

Luís de Castro, da Associação Portuguesa dos Amigos do Fado, afirmou que a fadista era “senhora de uma voz bonita, tendo desenvolvido, ao longo de uma carreira de mais de 60 anos, as suas extraordinárias qualidades de intérprete”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu a “voz única”, a alegria, a amabilidade e a forma como Celeste Rodrigues “nunca perdeu a curiosidade de conhecer um mundo em permanente mudança”.

“Celeste Rodrigues tinha de facto uma voz única, distinta da voz da sua mãe, distinta da voz da sua irmã Amália, distinta na sua independência, autonomia e sobretudo alegria”, lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro, por seu turno, elogiou a forma “plena e livre” de estar na vida de Celeste Rodrigues, e disse esperar que a sua voz continue “a inspirar gerações”.